У Латвії запровадили тест на реакцію перед користуванням прокатним транспортом

Сейм Латвії схвалив зміни до законодавства, яким сервіси прокату транспорту – від авто до електросамокатів – зобов’язали здійснювати низку перевірок користувача перед допуском до керування, у тому числі перевіряти реакцію.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У четвер 6 листопада Сейм Латвії підтримав поправки до закону про дорожний рух у фінальному читанні. Ними запроваджується зобов’язання для провайдерів послуг прокату переконатися, що користувач досягнув необхідного віку, має право на керування відповідним транспортним засобом, і провести тест на реакцію, щоб виключити алкогольне чи наркотичне сп’яніння.

За невиконання цих вимог передбачені штрафи від 70 до 350 євро.

Як має бути технічно реалізований тест на реакцію, наразі невідомо.

Водночас Сейм відхилив пропозицію кількох депутатів про заборону користування прокатними електросамокатами з опівночі до 5 ранку.

Також ухвалені поправки запроваджують обов’язкову реєстрацію та "автоцивілку" для електровелосипедів та електросамокатів, які використовуються у дорожньому русі.

Перехідний період у цьому питанні почнеться 1 лютого і триватиме до 30 квітня 2026 року. Тих, хто до 1 травня не подбає про реєстрацію і страхування, почнуть штрафувати.

Париж став першою столицею у Європі, де за результатами референдуму прокатні електросамокати опинились під забороною.

У чеській Празі також заборонять прокатні електросамокати з січня 2026 року.

Словаччина нещодавно схвалила обмеження швидкості руху тротуаром - до 6 км/год, у тому числі для пішоходів.

Читайте також: Самокати поза правилами: як у ЄС намагаються обмежити двоколісний електротранспорт.