У Фінляндії попередили про дим після української атаки по нафтовому порту РФ

Дим від пожежі в нафтовому порту Приморськ в Росії у середу може досягти східної Фінляндії.

Про це повідомляє Фінський метеорологічний інститут, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Нафтовий порт розташований на березі Фінської затоки. У вівторок дим з вітром дув на схід, але зараз вітер дме з півдня. Тому потоки рухаються на північ, також у бік Фінляндії.

За даними Фінського метеорологічного інституту, через хмарну погоду дим, ймовірно, навіть не буде помітний у Фінляндії.

Дим також навряд чи становитиме небезпеку для фінів, кажуть у Фінському метеорологічному інституті. Якщо небезпечний дим буде виявлений у країні, про це буде негайно повідомлено.

Раніше цього тижня Україна атакувала нафтовий порт, розташований на березі Фінської затоки, менш ніж за сто кілометрів від фінського кордону.

Вночі 23 березня у Ленінградській області Російської Федерації заявили про масовану атаку безпілотників і пожежу в порту Приморська. За словами губернатора Александра Дрозденка, у порту пошкоджено резервуар з паливом. Згодом він повідомив, що над областю нібито збили понад 50 дронів.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили нафтотермінал у порту Приморськ у Ленінградській області РФ, а також нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі. На обох об'єктах спалахнули пожежі.

Крім того, у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

Збиті з курсу російської ППО українські безпілотники, однак, залетіли до Естонії та Латвії.