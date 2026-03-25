Повітряний простір Естонії порушив не один український дрон

У ніч на середу Україна трьома хвилями атакувала російські цілі, і, окрім безпілотника, який влучив у димову трубу електростанції в Аувере, повітряний простір Естонії порушили ще кілька безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосили на пресконференції естонські урядовці, повідомляє ERR.

Прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що метою атаки українських безпілотників був російський порт Усть-Луга, який був атакований трьома хвилями – о 3 годині ночі, о 6 годині ранку і востаннє о 8 годині ранку.

За словами Міхала, безпілотники також рухалися в бік Естонії. "Це також призвело до загальнонаціонального оповіщення в останній хвилі", – сказав Міхал.

"Це оповіщення мало надійти до Іда-Вірумаа, а надійшло до всієї Естонії, що також спричинило додаткову плутанину, але краще, що це оповіщення надійшло, ніж те, що воно взагалі не спрацювало б", – додав Міхал.

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що, з огляду на збільшення кількості атак безпілотників у Ленінградській області, Сили оборони вже посилили заходи пильності.

За його словами, Україна використовувала в атаці 100 безпілотників, один з яких розбився в Латвії, один влучив у димову трубу Аувере, а кілька також перетнули морський кордон Естонії над Фінською затокою.

Певкур сказав, що не виключено, що деякі з безпілотників могли впасти десь, наприклад, у море, і закликав людей бути обережними, якщо вони знайдуть безпілотники або їхні частини.

Сили оборони також запровадили безпольотну зону над Східною Естонією, яка, за словами Певкура, діятиме кілька днів, хоча польоти до Тарту можуть продовжуватися.

Міністерство також посилило патрулювання повітряного простору Балтії вночі. "Винищувачі були підняті в повітря. Коли люди в Іда-Вірумаа рано вранці почули низько пролітаючі винищувачі, це була свідома дія з нашого боку", – сказав Певкур.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що в Естонії зараз мирний час і різні об'єкти охороняються засобами і можливостями мирного часу.

За словами Міхала, нерозумно припускати, що можна було б відбити всі безпілотники, що прилітають з боку Росії.

"Нерозумно створювати уявлення, що ми можемо поставити стіну між нами і Росією, і що звідти нічого не буде прилітати. Ніхто не може створити такий кордон і таку фортецю", – сказав Міхал.

За словами Таро, Естонія відмовилася від використання терміну "стіна безпілотників", оскільки в реальності небезпечні дрони можуть прилетіти не тільки з боку кордону.

Генеральний директор Поліції безпеки Естонії (КаПо) Марго Паллосон на цій же пресконференції повідомив, що в ніч на середу в димову трубу електростанції в Аувере врізався український дрон, який збився з курсу і на який було здійснено вплив у російському повітряному просторі.

Також повідомлялося про падіння дрона на території Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив, що дрон, який залетів з території РФ і потім розбився на латвійській території, також був українським.