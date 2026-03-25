Президент Латвії підтвердив, що на території країни впав український дрон

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив, що дрон, який залетів з території РФ і потім розбився на латвійській території, був українським.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву латвійського президента наводить Delfi.

У контексті інциденту з дроном Рінкевичс зазначив, що цього разу детальну інформацію про те, що сталося, було отримано вчасно.

"Навіть дещо раніше, ніж хотілося б за звичайного робочого ритму – близько четвертої ранку", – розповів він.

За словами президента Латвії, інформація, що є в розпорядженні латвійських служб, дозволяє підтвердити: дрон, що залетів, був українським.

"Безпілотник був частиною операції, координованої Україною, проти об'єктів на території Росії", – сказав Рінкевичс.

Він також додав, що цей інцидент підтвердив теперішній пріоритет: зміцнення протиповітряної оборони, особливо на кордоні.

"На жаль, ми не можемо виключити повторення таких інцидентів і в майбутньому. І це вимагає від Збройних сил, від Міністерства оборони, від служб Міністерства внутрішніх справ ще більше зосередитися на тому, як уже зараз розвивати систему, яка не буде дорогою, але дозволить нейтралізувати дрони", – сказав президент.

Він також додав, що поки не вважає за потрібне скликати позачергове засідання Ради з питань національної безпеки, і зазначив, що потрібно продовжувати роботу над зміцненням протиповітряної оборони.

Як повідомляли, безпілотник, що збився з курсу, врізався в ніч проти середи в димову трубу електростанції в Аувере в Естонії.

Також повідомлялося про падіння дрона на території Латвії.

А 23 березня до Литви залетів безпілотник, ймовірно, з території Білорусі, та вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Литовські радари не зафіксували його.

Прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь, один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.