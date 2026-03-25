В Финляндии предупредили о задымлении после украинской атаки на нефтяной порт РФ

Дым от пожара в нефтяном порту Приморск в России в среду может достичь восточной Финляндии.

Об этом сообщает Финский метеорологический институт, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Нефтяной порт расположен на берегу Финского залива. Во вторник дым с ветром дул на восток, но сейчас ветер дует с юга. Поэтому потоки движутся на север, также в сторону Финляндии.

По данным Финского метеорологического института, из-за облачной погоды дым, вероятно, даже не будет заметен в Финляндии.

Дым также вряд ли будет представлять опасность для финнов, говорят в Финском метеорологическом институте. Если опасный дым будет обнаружен в стране, об этом будет немедленно сообщено.

Ранее на этой неделе Украина атаковала нефтяной порт, расположенный на берегу Финского залива, менее чем в ста километрах от финской границы.

Ночью 23 марта в Ленинградской области Российской Федерации заявили о массированной атаке беспилотников и пожаре в порту Приморска. По словам губернатора Александра Дрозденко, в порту поврежден резервуар с топливом. Позже он сообщил, что над областью якобы сбили более 50 дронов.

Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили нефтетерминал в порту Приморск в Ленинградской области РФ, а также нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе. На обоих объектах вспыхнули пожары.

Кроме того, в ночь на 25 марта Ленинградская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой на территории порта Усть-Луга возник пожар.

Сбитые с курса российской ПВО украинские беспилотники, однако, залетели в Эстонию и Латвию.