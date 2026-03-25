У Парижі гасять пожежу в елітному готелі поруч з Єлисейським палацом

У Парижі вдень 25 березня спалахнула пожежа в елітному готелі "Брістоль", що розташований в історичному центрі міста неподалік Єлисейського палацу.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У пожежно-рятувальній службі Парижа повідомили про "значну" пожежу в готелі "Брістоль" на вулиці Фобур Сен-Оноре, що розташований всього за 200 метрів від Єлисейського палацу. Займання сталося у підвальному приміщенні.

На місці працюють близько 100 вогнеборців. На цей час відомо про трьох постраждалих з незначними травмами.

З будівлі евакуювали 400 осіб, повідомляє Le Parisien. За останньою інформацією, пожежу вже приборкали. У відеорепортажі з місця події з вулиці не видно відкритого полум’я чи диму.

Important, dispositif de SECOURS au 114, rue du faubourg Saint-Honoré pic.twitter.com/1NIZTtqzRf – Augustin_dcz (@august1_d) March 25, 2026

У лютому в Неаполі від пожежі серйозно постраждав історичний театр. У новорічну ніч пожежа знищила історичну церкву в центрі Амстердама.