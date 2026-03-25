У Парижі гасять пожежу в елітному готелі поруч з Єлисейським палацом
Новини — Середа, 25 березня 2026, 14:14 —
У Парижі вдень 25 березня спалахнула пожежа в елітному готелі "Брістоль", що розташований в історичному центрі міста неподалік Єлисейського палацу.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
У пожежно-рятувальній службі Парижа повідомили про "значну" пожежу в готелі "Брістоль" на вулиці Фобур Сен-Оноре, що розташований всього за 200 метрів від Єлисейського палацу. Займання сталося у підвальному приміщенні.
На місці працюють близько 100 вогнеборців. На цей час відомо про трьох постраждалих з незначними травмами.
З будівлі евакуювали 400 осіб, повідомляє Le Parisien. За останньою інформацією, пожежу вже приборкали. У відеорепортажі з місця події з вулиці не видно відкритого полум’я чи диму.
