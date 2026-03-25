В Париже тушат пожар в элитном отеле рядом с Елисейским дворцом

В Париже днем 25 марта вспыхнул пожар в элитном отеле "Бристоль", расположенном в историческом центре города недалеко от Елисейского дворца.

Об этом сообщает AFP.

В пожарно-спасательной службе Парижа сообщили о "значительном" пожаре в отеле "Бристоль" на улице Фобур Сен-Оноре, расположенном всего в 200 метрах от Елисейского дворца. Возгорание произошло в подвальном помещении.

На месте работают около 100 пожарных. На данный момент известно о трех пострадавших с незначительными травмами.

Из здания эвакуировали 400 человек, сообщает Le Parisien. По последней информации, пожар уже потушен. В видеорепортаже с места происшествия с улицы не видно открытого пламени или дыма.

