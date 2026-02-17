В історичному театрі Неаполя спалахнула масштабна пожежа

У самому серці Неаполя сталася масштабна пожежа в будівлі історичного театру "Саннадзаро", що завдала йому катастрофічних збитків та призвела до евакуації мешканців сусідніх будинків.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує агентство ANSA.

За словами командувача провінційної пожежної служби Джузеппе Падуано, ситуація вже під контролем, проте наслідки є жахливими. Купол театру повністю згорів і обвалився.

фото з сайту агентства ANSA

На запитання журналістів про те, що залишилося від театру, Падуано відповів коротко: "Небагато".

Окрім самої культурної пам'ятки, вогонь пошкодив прилеглі житлові будинки. Найбільше постраждали квартири на верхніх поверхах.

Через сильне задимлення та загрозу поширення вогню було прийнято рішення про евакуацію мешканців 22 квартир. Точна кількість евакуйованих людей наразі встановлюється, оскільки частина приміщень на момент займання була порожньою.

Кілька осіб отримали отруєння чадним димом, їм надали медичну допомогу.

Мер Неаполя Гаетано Манфреді, який відвідав місце трагедії, назвав пожежу глибокою раною для історії та культури міста. Він запевнив, що муніципалітет зробить усе можливе, щоб відновити театр і повернути йому колишню славу.

Наразі пожежники завершують ліквідацію дрібних осередків займання в квартирах та всередині театру. Фахівці зможуть розпочати встановлення причин загоряння лише після повного охолодження конструкцій.

