У Литві пропонують провести референдум щодо конституційного визначення сім'ї

Міжпартійна група литовських депутатів запропонувала провести консультативний референдум одночасно з муніципальними виборами наступного року, щоб прояснити, як поняття сім'ї визначається в конституції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Ініціативу, зареєстровану в парламенті у вівторок, підтримали понад 60 депутатів Сейму з різних політичних фракцій. Представники Ліберального руху – єдина група, яка не підтримала пропозицію.

Згідно з планом, виборців запитають, чи згодні вони з тим, що в Конституції має бути чітко прописано, що правові сімейні відносини виникають лише зі шлюбу між чоловіком і жінкою, а також з материнства і батьківства.

"Жоден суд, в тому числі і Конституційний, не повинен визначати, що таке сім'я, на власний розсуд, оскільки це поняття випливає з волі самого народу", – заявила журналістам депутат Лігіта Гірскене з керівного Союзу селян і зелених.

"Функція судів полягає в тому, щоб тлумачити і застосовувати конституцію, а не створювати нові норми або переписувати закріплені в ній поняття", – додала вона.

Прихильники ініціативи стверджують, що цей крок забезпечить, щоб рішення про визначення сім'ї приймалися громадськістю, а не судовою владою.

Чинна конституція Литви передбачає, що сім'я є основою суспільства і держави, що держава захищає і піклується про сім'ю, материнство, батьківство і дитинство, і що шлюб укладається за вільною згодою чоловіка і жінки.

У рішенні, ухваленому ще у 2011 році, конституційний Суд зазначив, що з цього не випливає, що шлюб є єдиною підставою для виникнення сімейних правовідносин. У рішенні 2019 року щодо одностатевої пари, яка одружилася за кордоном, суд підтвердив, що їхні стосунки потребують конституційного захисту як сімейні.

Обидва рішення викликали критику з боку соціальних консерваторів.

"Необхідно чітко розрізняти, що суди повинні захищати конституцію, а не змінювати її, і рішення про те, що вважати сім'єю, в кінцевому рахунку, має належати народу", – стверджує Гірскене.

Запропонований референдум буде консультативним, тобто його результати стануть орієнтиром для законодавців, але не призведуть до автоматичного внесення змін до конституції.

Нещодавно суд у Польщі зобов’язав державу визнати одностатевий шлюб, укладений в іншій країні, та внести його у польські реєстри.

У Туреччині пропонували тюремне ув'язнення для людей, які публічно пропагують або виражають гендерну ідентичність, "суперечливу з погляду суспільної моралі".