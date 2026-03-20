Cуд у Польщі зобов'язав визнати одностатевий шлюб, укладений в іншій країні

Суд у Польщі зобов’язав державу визнати одностатевий шлюб, укладений в іншій країні, та внести його у польські реєстри.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вищий адміністративний суд ухвалив рішення на користь одностатевої пари, яка добивалася визнання їхнього шлюбу у Польщі, та зобов’язав варшавський орган реєстрації актів цивільного стану внести документ у польський реєстр.

Цим рішенням Вищий адмінсуд змінив рішення Адміністративного суду Варшави, посилаючись, зокрема, на висновок Суду ЄС про те, що країни-члени мають визнавати шлюби одностатевих пар, укладені в іншій країні ЄС, навіть якщо національне законодавство не передбачає одностатевих шлюбів.

Йдеться про двох громадян Польщі, які офіційно оформили свої стосунки у Берліні в 2018 році, а згодом вирішили повертатись жити у Польщу. У внесенні їхнього свідоцтва про шлюб у польський реєстр відмовили, посилаючись на те, що національне законодавство не передбачає можливості одностатевих шлюбів. Пара після того звернулась до суду.

Наприкінці 2025 року уряд Польщі схвалив законопроєкт про так звані "договори про співжиття" для пар, які проживають разом, що є своєрідною формою визнання одностатевих союзів.

Опитування 2024 року показало, що 50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств.