В Литве предлагают провести референдум по конституционному определению семьи

Межпартийная группа литовских депутатов предложила провести консультативный референдум одновременно с муниципальными выборами в следующем году, чтобы прояснить, как понятие семьи определяется в конституции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Инициативу, зарегистрированную в парламенте во вторник, поддержали более 60 депутатов Сейма из разных политических фракций. Представители Либерального движения – единственная группа, которая не поддержала предложение.

Согласно плану, избирателей спросят, согласны ли они с тем, что в Конституции должно быть четко прописано, что правовые семейные отношения возникают только из брака между мужчиной и женщиной, а также из материнства и отцовства.

"Ни один суд, в том числе и Конституционный, не должен определять, что такое семья, по собственному усмотрению, поскольку это понятие вытекает из воли самого народа", – заявила журналистам депутат Лигита Гирскене из правящего Союза крестьян и зеленых.

"Функция судов заключается в том, чтобы толковать и применять конституцию, а не создавать новые нормы или переписывать закрепленные в ней понятия", – добавила она.

Сторонники инициативы утверждают, что этот шаг обеспечит, чтобы решения об определении семьи принимались общественностью, а не судебной властью.

Действующая конституция Литвы предусматривает, что семья является основой общества и государства, что государство защищает и заботится о семье, материнстве, отцовстве и детстве, и что брак заключается по свободному согласию мужчины и женщины.

В решении, принятом еще в 2011 году, конституционный Суд отметил, что из этого не следует, что брак является единственным основанием для возникновения семейных правоотношений. В решении 2019 года по однополой паре, которая поженилась за рубежом, суд подтвердил, что их отношения нуждаются в конституционной защите как семейные.

Оба решения вызвали критику со стороны социальных консерваторов.

"Необходимо четко различать, что суды должны защищать конституцию, а не изменять ее, и решение о том, что считать семьей, в конечном счете, должно принадлежать народу", – утверждает Гирскене.

Предложенный референдум будет консультативным, то есть его результаты станут ориентиром для законодателей, но не приведут к автоматическому внесению изменений в конституцию.

Недавно суд в Польше обязал государство признать однополый брак, заключенный в другой стране, и внести его в польские реестры.

В Турции предлагали тюремное заключение для людей, которые публично пропагандируют или выражают гендерную идентичность, "противоречащую с точки зрения общественной морали".