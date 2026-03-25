Британія і Туреччина підписали угоду про навчання пілотів

Велика Британія і Туреччина підписали контракт про навчання турецьких пілотів польотам та обслуговуванню винищувачів Typhoon в рамках угоди на 8 млрд фунтів стерлінгів (9,2 млрд євро), укладеної торік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в британському Міністерстві оборони.

Новий контракт охоплює навчання турецьких пілотів та наземного персоналу у Великій Британії, оскільки Туреччина готується до експлуатації першої партії британських реактивних літаків Typhoon.

Міністри оборони Британії та Туреччини Джон Гілі та Яшар Гюлер підписали угоду в Лондоні, яка ознаменувала наступний етап приєднання Туреччини до європейської програми винищувачів Eurofighter та посилення бойових повітряних можливостей НАТО.

Згідно з новим контрактом, 10 турецьких пілотів та майже 100 наземних техніків з Туреччини пройдуть навчання у Британії.

Угода також забезпечує виробництво компонентів та запасних частин для літаків для підтримки технічного обслуговування літаків за підтримки британської промисловості, включаючи компанії BAE Systems, Leonardo UK, MBDA, Rolls Royce та Martin Baker.

Контракт є частиною великої експортної угоди між Анкарою та Лондоном на суму 8 мільярдів фунтів стерлінгів, укладеної у жовтні 2025 року.

Нагадаємо, минулого тижня турецьке Міністерство оборони повідомило, що НАТО відправляє на південь Туреччини ще одну систему Patriot на тлі війни на Близькому Сході.

Про такий крок оголосили після того, як сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у східному Середземномор’ї з 4 березня перехопили три ракети, запущені з Ірану, які рухалися в напрямку Туреччини.