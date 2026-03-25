Великобритания и Турция подписали соглашение об обучении пилотов

Великобритания и Турция подписали контракт об обучении турецких пилотов пилотированию и обслуживанию истребителей Typhoon в рамках соглашения на 8 млрд фунтов стерлингов (9,2 млрд евро), заключенного в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в британском Министерстве обороны.

Новый контракт охватывает обучение турецких пилотов и наземного персонала в Великобритании, поскольку Турция готовится к эксплуатации первой партии британских реактивных самолетов Typhoon.

Министры обороны Великобритании и Турции Джон Хили и Яшар Гюлер подписали в Лондоне соглашение, которое ознаменовало следующий этап присоединения Турции к европейской программе истребителей Eurofighter и усиления боевых воздушных возможностей НАТО.

Согласно новому контракту, 10 турецких пилотов и почти 100 наземных техников из Турции пройдут обучение в Великобритании.

Соглашение также обеспечивает производство компонентов и запасных частей для самолетов в целях технического обслуживания самолетов при поддержке британской промышленности, включая компании BAE Systems, Leonardo UK, MBDA, Rolls Royce и Martin Baker.

Контракт является частью крупного экспортного соглашения между Анкарой и Лондоном на сумму 8 миллиардов фунтов стерлингов, заключенного в октябре 2025 года.

Напомним, на прошлой неделе турецкое Министерство обороны сообщило, что НАТО отправляет на юг Турции еще одну систему Patriot на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом шаге объявили после того, как силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в восточном Средиземноморье с 4 марта перехватили три ракеты, запущенные из Ирана, которые двигались в направлении Турции.