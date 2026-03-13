Протиповітряна оборона НАТО перехопила ще одну іранську ракету, яка летіла на Туреччину

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО збили третю балістичну ракету, запущену з Ірану в бік Туреччини.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві міністерства, опублікованій на платформі X.

Іранську ракету, яка рухалася в бік Туреччини, перехопила ППО Альянсу у східному Середземномор'ї.

У турецькому Міноборони додали, що проведуть консультації з Іраном для з’ясування всіх обставин інциденту.

Зазначимо, що це вже третій подібний інцидент від початку війни на Близькому Сході.

Минулого тижня одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини й була збита з американського есмінця.

Крім того, 9 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило про збиття іранської ракети у повітряному просторі країни.

Після цього Північноатлантичний альянс розгорнув одну систему Patriot у турецькій Малатьї для протидії ракетним загрозам з боку Ірану.

