Протиповітряна оборона НАТО перехопила ще одну іранську ракету, яка летіла на Туреччину
Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО збили третю балістичну ракету, запущену з Ірану в бік Туреччини.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві міністерства, опублікованій на платформі X.
Іранську ракету, яка рухалася в бік Туреччини, перехопила ППО Альянсу у східному Середземномор'ї.
У турецькому Міноборони додали, що проведуть консультації з Іраном для з’ясування всіх обставин інциденту.
Зазначимо, що це вже третій подібний інцидент від початку війни на Близькому Сході.
Минулого тижня одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини й була збита з американського есмінця.
Крім того, 9 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило про збиття іранської ракети у повітряному просторі країни.
Після цього Північноатлантичний альянс розгорнув одну систему Patriot у турецькій Малатьї для протидії ракетним загрозам з боку Ірану.
Також радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": ЄС між двох вогнів: як війна на Близькому Сході стала випробуванням для Європи