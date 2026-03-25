У Фінській затоці накопичується черга з танкерів "тіньового флоту" через удари по портах РФ
Через українські удари по портах РФ довкола Петербурга у Фінській затоці почала накопичуватись черга з танкерів "тіньового флоту", які прямували туди завантажуватись.
Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Reuters та ERR.
Після останніх ударів по російських портах Приморськ та Усть-Луга на узбережжі Фінської затоки термінали, що забезпечують відвантаження нафти на експорт, зупинили роботу, повідомили двоє джерел Reuters.
Відвантаження нафти зупинили ще після ударів у неділю, проте у понеділок робота почала відновлюватись. Останні удари спричинили нову паузу. Чорний дим від палаючих терміналів видно навіть з фінського узбережжя.
За даними ресурсу MarineTraffic, що відстежує рух суден, у Фінській затоці у зв’язку з цим починає накопичуватись черга з танкерів, які прямували на завантаження або до Приморська, або Усть-Луги.
За останніми даними, неподалік російського узбережжя стоять на якорях понад 20 танкерів "тіньового флоту", найбільше – в районі Усть-Луги.
Під час останніх атак України по портах РФ довкола Петербурга кілька безпілотників збились з курсу і залетіли на територію балтійських держав. Минулої ночі дрони, ідентифіковані як українські, розбилися в Латвії та Естонії.