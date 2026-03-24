Президент Литви про заблукалий БпЛА: ніхто не може гарантувати, що таке не повториться

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що падіння на території Литви безпілотника є наслідком війни Росії проти України, та що доки вона триває, такі випадки можуть повторюватися.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Коментуючи інцидент з безпілотником поки неназваного типу, який впав на замерзлому озері та вибухнув у прикордонному з Білоруссю Варенському районі, литовський президент зазначив, що це наслідок триваючої агресії Росії проти України.

"На жаль, потрібно визнати, що дрони і російські, і українські можуть збиватися з курсу на основну ціль та створювати загрози для сусідніх країн… Ніхто не може гарантувати, що такого не повториться у майбутньому – ні ми, ні Польща, ні інші держави", – сказав Науседа.

Він акцентував, що Литві потрібно зосередитися на розвитку спроможностей виявлення БпЛА. "Поки ми бачимо, що наше охоплення недостатнє, коли дрони летять на малих висотах, до 300 метрів. Саме це сталось у цьому випадку", – зазначив президент.

Він зауважив, що Литва вже має плани вдосконалення захисту від БпЛА, але усе це потребує часу і ресурсів.

Гітанас Науседа зауважив також, що навіть Україна з її досвідом та постійним технологічним вдосконаленням не може забезпечити на 100% перехоплення ворожих безпілотників.

Як стало відомо, вранці 23 березня до Литви залетів безпілотник, ймовірно з території Білорусі, та вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Литовські радари не зафіксували його.

У Міноборони Литви припустили, що це український дрон з-поміж тих, що летів атакувати цілі на території РФ і заблукав під впливом РЕБ.

Згодом прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.