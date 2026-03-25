В Финском заливе собирается очередь из танкеров "теневого флота" из-за ударов по портам РФ

Из-за ударов Украины по портам РФ в окрестностях Петербурга в Финском заливе начала скапливаться очередь из танкеров "теневого флота", направлявшихся туда за грузом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на материалы Reuters и ERR.

После последних ударов по российским портам Приморск и Усть-Луга на побережье Финского залива терминалы, обеспечивающие отгрузку нефти на экспорт, приостановили работу, сообщили два источника Reuters.

Отгрузку нефти остановили еще после ударов в воскресенье, однако в понедельник работа начала восстанавливаться. Последние удары вызвали новую паузу. Черный дым от горящих терминалов виден даже с финского побережья.

По данным ресурса MarineTraffic, отслеживающего движение судов, в Финском заливе в связи с этим начинает скапливаться очередь из танкеров, которые направлялись на погрузку либо в Приморск, либо в Усть-Лугу.

По последним данным, недалеко от российского побережья стоят на якорях более 20 танкеров "теневого флота", больше всего – в районе Усть-Луги.

Во время последних атак Украины на порты РФ вокруг Петербурга несколько беспилотников сбились с курса и залетели на территорию балтийских государств. Прошлой ночью дроны, идентифицированные как украинские, разбились в Латвии и Эстонии.