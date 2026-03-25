Уряд Британії обмежить пожертви політичним партіям з-за кордону

Уряд Великої Британії заборонить можливість пожертвування криптовалют британським політикам, а також обмежить пожертви з-за кордону, що, ймовірно, вдарить по правопопулістській партії Reform UK Найджела Фараджа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Уряд Кіра Стармера має намір обмежити пожертвування від британських виборців, які проживають за кордоном, до 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік (115 тисяч євро).

Крім того, розглядається повна заборона пожертвувань в криптовалюті.

Таким чином британський уряд намагається посилити боротьбу з іноземним втручанням на тлі оприлюднення нового звіту про посилення такого впливу.

Колишній міністр внутрішніх справ Філіп Райкрофт у своєму дослідженні попередив про загрозу впливу з боку ворожих іноземних держав, таких як Росія, Китай та Іран. Крім того, у звіті Райкрофта йдеться про "нову загрозу" втручання у британську політику з боку Сполучених Штатів, оскільки як союзники, так і вороги прагнуть "втручатися та переслідувати власні цілі".

Обмеження, які пропонує уряд, спрямовані насамперед проти партії Reform UK Найджела Фараджа, яка за останній рік отримала близько 12 млн фунтів стерлінгів від тайського інвестора Крістофера Харборна.

Ця політсила також отримує найбільше пожертвувань в криптовалюті, що викликає занепокоєння щодо їх прозорості.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а у травні 2025 року з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.

Минулого року Reform UK вперше очолила рейтинг популярності.

Лідера цієї партії Найджела Фараджа звинуватили у підіграванні Кремлю після заяв, що він голосуватиме проти будь-яких планів уряду Великої Британії щодо присутності британських військових в Україні.

Також Фарадж намагається пом’якшити наслідки одного з найболючіших для партії репутаційних ударів після того, як очільника його партії в Уельсі Натана Гілла засудили за отримання виплат з РФ в обмін на проросійські заяви.