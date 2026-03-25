Правительство Британии ограничит пожертвования политическим партиям из-за рубежа

Правительство Великобритании запретит возможность пожертвования криптовалют британским политикам, а также ограничит пожертвования из-за рубежа, что, вероятно, ударит по правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Правительство Кира Стармера намерено ограничить пожертвования от британских избирателей, проживающих за рубежом, до 100 тысяч фунтов стерлингов в год (115 тысяч евро).

Кроме того, рассматривается полный запрет пожертвований в криптовалюте.

Таким образом британское правительство пытается усилить борьбу с иностранным вмешательством на фоне обнародования нового отчета об усилении такого влияния.

Бывший министр внутренних дел Филип Райкрофт в своем исследовании предупредил об угрозе влияния со стороны враждебных иностранных государств, таких как Россия, Китай и Иран. Кроме того, в отчете Райкрофта говорится о "новой угрозе" вмешательства в британскую политику со стороны Соединенных Штатов, поскольку как союзники, так и враги стремятся "вмешиваться и преследовать собственные цели".

Ограничения, которые предлагает правительство, направлены прежде всего против партии Reform UK Найджела Фараджа, которая за последний год получила около 12 миллионов фунтов стерлингов от тайского инвестора Кристофера Харборна.

Эта политсила также получает больше всего пожертвований в криптовалюте, что вызывает беспокойство относительно их прозрачности.

Напомним, по итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в мае 2025 года с перевесом в 6 голосов выиграла дополнительное место в парламенте Британии.

В прошлом году Reform UK впервые возглавила рейтинг популярности.

Лидера этой партии Найджела Фараджа обвинили в подыгрывании Кремлю после заявлений, что он будет голосовать против любых планов правительства Великобритании относительно присутствия британских военных в Украине.

Также Фарадж пытается смягчить последствия одного из самых болезненных для партии репутационных ударов после того, как главу его партии в Уэльсе Натана Хилла осудили за получение выплат из РФ в обмен на пророссийские заявления.