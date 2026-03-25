У Молдові анулювали понад 650 водійських посвідчень, виявивши махінації під час іспиту

У Молдові анулювали понад 650 водійських посвідчень після перевірки, яка встановила махінації під час складання іспиту з теорії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Агентство державних послуг Молдови заявило про анулювання результатів 652 теоретичних іспитів з ПДР, та, відповідно, водійських посвідчень цих осіб після виявлення махінацій у процесі іспитів.

Водії, яких стосується це рішення, складали теорію у Бєльцях та Єдинцях у період з лютого по вересень 2025 року.

Перевірки встановили "порушення, що викривили об’єктивність оцінки".

Власників скасованих посвідчень запросили на обговорення, де надавали детальне пояснення та запропонували безоплатно скласти теорію повторно для поновлення документа. З 652 з’явилися близько 200, а на перездачу – лише п’ятеро, з яких з першого разу склали троє.

Десятеро тодішніх кандидатів у водії зізналися, що "списували", використовуючи приховані камери та мікрофони, троє визнали, що дали хабаря, аби екзаменатор "нічого не бачив". За фактами хабарів ініціювали відкриття кримінальних проваджень.

В Агентстві держпослуг наголосили, що у разі встановлення махінацій під час водійських іспитів посвідчення можуть анулювати незалежно від того, як давно вони видані.

Минулої весни у Молдові анулювали сотні водійських посвідчень після перевірки відеозаписів практичного іспиту.

Восени 2025 року Європарламент затвердив оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень, які мають на меті сприяти безпеці дорожнього руху та зменшити кількість ДТП.