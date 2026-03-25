В Молдове аннулировали более 650 водительских удостоверений, найдя махинации во время экзамена

В Молдове аннулировали более 650 водительских удостоверений после проверки, которая установила махинации во время сдачи экзамена по теории.

Агентство государственных услуг Молдовы заявило об аннулировании результатов 652 теоретических экзаменов по ПДД, и, соответственно, водительских удостоверений этих лиц после обнаружения махинаций в процессе экзаменов.

Водители, которых касается это решение, сдавали теорию в Бельцах и Единцах в период с февраля по сентябрь 2025 года.

Проверки установили "нарушения, которые исказили объективность оценки".

Владельцев отмененных удостоверений пригласили на обсуждение, где предоставляли подробное объяснение и предложили бесплатно сдать теорию повторно для обновления документа. Из 652 явились около 200, а на пересдачу – только пятеро, из которых с первого раза сдали трое.

Десять тогдашних кандидатов в водители признались, что "списывали", используя скрытые камеры и микрофоны, трое признали, что дали взятку, чтобы экзаменатор "ничего не видел". По фактам взяток инициировали открытие уголовных производств.

В Агентстве госуслуг отметили, что в случае установления махинаций во время водительских экзаменов удостоверения могут аннулировать независимо от того, как давно они выданы.

Прошлой весной в Молдове аннулировали сотни водительских удостоверений после проверки видеозаписей практического экзамена.

Осенью 2025 года Европарламент утвердил обновление правил ЕС относительно водительских удостоверений, которые имеют целью способствовать безопасности дорожного движения и уменьшить количество ДТП.