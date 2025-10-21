Європарламент схвалив нові правила ЄС щодо водійських посвідчень

Європарламент у вівторок затвердив оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень, які мають на меті сприяти безпеці дорожнього руху та зменшити кількість ДТП.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує "Європейська правда".

Іспит для отримання посвідчення водія тепер має включати знання про ризики, пов’язані з "мертвими зонами", системи допомоги водієві, безпечні відкривання дверей та небезпеку відволікання уваги через використання телефону.

Нові вимоги до навчання та тестування приділятимуть більше уваги усвідомленню ризиків для пішоходів, дітей, велосипедистів та інших уразливих учасників дорожнього руху.

Водійські посвідчення для мотоциклів і автомобілів повинні бути чинними протягом 15 років, але держави-члени можуть скоротити цей строк до 10 років, якщо посвідчення водія використовується як національний документ, що посвідчує особу.

Посвідчення для водіїв вантажівок і автобусів буде чинним п’ять років.

Країни ЄС можуть скорочувати строк дії посвідчення для водіїв віком від 65 років, щоб зобов’язати їх проходити частіші медичні огляди або курси підвищення кваліфікації.

Перед отриманням першого посвідчення або під час його поновлення водій повинен пройти медичний огляд, зокрема перевірку зору та серцево-судинного стану.

Країни ЄС можуть дозволити заміну медичного огляду для водіїв автомобілів чи мотоциклів самооцінкою або іншими національними системами перевірки.

Уперше правила ЄС запроваджують випробувальний період щонайменше два роки для недосвідчених водіїв. Протягом цього періоду для них діятимуть суворіші правила та санкції за керування в стані алкогольного сп’яніння, а також за непристебнутий ремінь безпеки чи відсутність дитячих утримувальних систем.

Крім того, 17-річні зможуть отримати водійське посвідчення категорії B, але до досягнення 18 років вони зможуть їздити лише у супроводі досвідченого водія.

Щоб пом’якшити дефіцит професійних водіїв, нові правила дозволять 18-річним отримати посвідчення на керування вантажівкою (категорія C) та 21-річним – на автобус (категорія D), за умови наявності сертифіката професійної компетентності. В іншому випадку водієві потрібно буде мати 21 і 24 роки відповідно, щоб керувати цими транспортними засобами.

Згідно з новими правилами, цифрове водійське посвідчення, доступне на мобільному телефоні, поступово має стати основним форматом посвідчення в ЄС. Однак депутати Європарламенту домоглися права для водіїв отримати фізичне посвідчення.

Нові правила набудуть чинності на 20-й день після їх публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу. Країни ЄС матимуть три роки, щоб внести ці положення у національне законодавство, та ще один рік – для підготовки до їхнього впровадження.

Нагадаємо, у Британії планують зобов’язати водіїв, старших за 70 років, перевіряти зір.

А в Молдові сотні нових водіїв втратили свої водійські посвідчення після масової перевірки відеозаписів іспиту, з яких помітили, що інспектори "закрили очі" на явні порушення.