Україна та США уклали низку угод у галузі енергетики

Міністр енергетики України Денис Шмигаль під час візиту до США повідомив про укладення угод між українськими та американськими компаніями щодо співпраці в енергетичній сфері.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр написав на платформі X.

У США Міністерство енергетики України уклало угоду про розподіл вуглеводнів з американською компанією Aspect Holdings. За словами Шмигаля, документ сприятиме залученню інвестицій у розвиток українського видобутку вуглеводнів та підвищенню енергетичної безпеки.

НАК "Нафтогаз України" підписала Меморандум із провідним міжнародним виробником енергетичного обладнання Solar Turbines та з американською компанією Baker Hughes, яка передбачає підвищення енергоефективності газових турбін і компресорних агрегатів.

Крім того, компанія уклала меморандум про співпрацю з Американським інститутом нафти (API), який передбачає обмін інформацією та досвідом.

Нагадаємо, напередодні міністр енергетики України Денис Шмигаль у Вашингтоні зустрівся з американським колегою Крісом Райтом. Вони обговорили пріоритети відновлення українських енергооб’єктів, зокрема шляхом залучення кредитної допомоги на суму 1,4 млрд доларів від американської Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC).

А в понеділок, 23 березня, Україна представила у Брюсселі план енергетичної стійкості на 5,4 млрд євро.