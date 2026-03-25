Украина и США заключили ряд соглашений в области энергетики

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время визита в США сообщил о заключении соглашений между украинскими и американскими компаниями о сотрудничестве в энергетической сфере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр написал на платформе X.

В США Министерство энергетики Украины заключило соглашение о разделе углеводородов с американской компанией Aspect Holdings. По словам Шмыгаля, документ будет способствовать привлечению инвестиций в развитие украинской добычи углеводородов и повышению энергетической безопасности.

НАК "Нафтогаз Украины" подписала Меморандум с ведущим международным производителем энергетического оборудования Solar Turbines и с американской компанией Baker Hughes, которая предусматривает повышение энергоэффективности газовых турбин и компрессорных агрегатов.

Кроме того, компания заключила меморандум о сотрудничестве с Американским институтом нефти (API), который предусматривает обмен информацией и опытом.

Напомним, накануне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Вашингтоне встретился с американским коллегой Крисом Райтом. Они обсудили приоритеты восстановления украинских энергообъектов, в частности путем привлечения кредитной помощи на сумму 1,4 млрд долларов от американской Международной финансовой корпорации развития (DFC).

А в понедельник, 23 марта, Украина представила в Брюсселе план энергетической устойчивости на 5,4 млрд евро.