Угорські вибори: "Тиса" переганяє партію Орбана на 23 відсоткові пункти

В Угорщині опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свою перевагу над політсилою "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана, і тепер серед виборців, що визначились, вона становить 23 відсоткових пункти.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Median, проведеного на замовлення видання HVG більш як за три тижні перед парламентськими виборами в Угорщині.

Нове опитування показало зростання підтримки "Тиси", порівняно з минулим місяцем – тоді відрив опозиційної партії від "Фідес" становив 20 відсоткових пунктів.

Серед виборців, які точно вирішили проголосувати, політсилу Петера Мадяра підтримують 58% опитаних, тоді як для партії Орбана цей показник становить 35%.

Якщо результати опитування відобразили б реальні результати голосування 12 квітня, "Тиса" могла б забезпечити собі парламентську більшість у дві третини голосів.

Згідно з опитуванням Median, проведеним між 17 і 20 березня, у розрізі всього населення, яке має право голосу, партію "Тиса" підтримали 46%, тоді як партію "Фідес" – 30%.

Повідомлялося, що опитування, проведене Дослідницьким центром 21, показало, що 36% угорців вважають, що партія прем'єра Віктора Орбана "Фідес" переможе на виборах 12 квітня попри відставання в опитуваннях від опозиційної "Тиси".

Також писали, що, за даними європейських розвідок, на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби пропонували інсценувати замах на Орбана, щоб заручитися більшою підтримкою громадськості.

