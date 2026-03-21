ЗМІ: Розвідка РФ планувала інсценувати замах на Орбана, щоб вплинути на результат виборів

Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) запропонувала інсценувати замах на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб покращити його результат на парламентських виборах у квітні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Washington Post з посиланням на інформацію європейської розвідки.

За даними видання, минулого місяця підрозділ російської Служби зовнішньої розвідки почав бити тривогу через різке падіння громадської підтримки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах до парламенту.

У внутрішньому звіті російських оперативників, отриманому європейською розвідувальною службою, йдеться про необхідність втілити стратегію, яка здатна "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії" – організувати "замах" на Орбана.

"Такий інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну, де ключовими темами стануть державна безпека та стабільність і захист політичної системи", – йдеться у звіті для головного підрозділу операцій політичного впливу Служби зовнішньої розвідки РФ.

Станом на зараз не було жодних фізичних нападів на Орбана. Однак подані факти підкреслюють, наскільки високі ставки для Росії в угорських виборах, пише видання.

Речник Орбана Золтан Ковач не відповів на запит про коментар щодо звіту СЗР, ймовірного втручання Росії у вибори чи відносин прем'єр-міністра з Москвою. А прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков стверджував, що дані про звіт є "дезінформацією".

Останніми тижнями Орбан та його партія "Фідес" дедалі більше намагаються перенаправити увагу угорців з економічних проблем на ймовірні зовнішні загрози безпеці. Серед них – припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", в чому Будапешт звинувачує Україну, а також нібито погрози від Києва на адресу прем’єр-міністра.

19 березня уряд Угорщини ухвалив рішення заборонити в’їзд до країни та Шенгенської зони трьом громадянам України за нібито погрози прем’єр-міністру Віктору Орбану.

Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що операція з викрадення українських інкасаторів та майна Ощадбанку 5 березня була спланована розвідувальними спецслужбами Угорщини для того, щоб спровокувати конфронтацію з Україною напередодні парламентських виборів.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії на користь прем’єр-міністра Віктора Орбана.