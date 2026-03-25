Выборы в Венгрии: "Тиса" опережает партию Орбана на 23 процентных пункта

В Венгрии оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила своё преимущество над политической силой "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, и теперь среди определившихся избирателей оно составляет 23 процентных пункта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Median, проведенного по заказу издания HVG более чем за три недели до парламентских выборов в Венгрии.

Новый опрос показал рост поддержки "Тисы" по сравнению с прошлым месяцем – тогда отрыв оппозиционной партии от "Фидес" составлял 20 процентных пунктов.

Среди избирателей, которые точно решили проголосовать, политическую силу Петера Мадяра поддерживают 58% опрошенных, тогда как для партии Орбана этот показатель составляет 35%.

Если бы результаты опроса отразили реальные результаты голосования 12 апреля, "Тиса" могла бы обеспечить себе парламентское большинство в две трети голосов.

Согласно опросу Median, проведенному между 17 и 20 марта, в разрезе всего населения, имеющего право голоса, партию "Тиса" поддержали 46%, тогда как партию "Фидес" – 30%.

Сообщалось, что опрос, проведенный Исследовательским центром 21, показал, что 36% венгров считают, что партия премьера Виктора Орбана "Фидес" победит на выборах 12 апреля, несмотря на отставание в опросах от оппозиционной "Тисы".

Также писали, что по данным европейских спецслужб, на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Орбана, чтобы заручиться большей поддержкой общественности.

