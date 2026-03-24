36% угорців вважають, що партія Орбана переможе на виборах

Все ще значна частина угорців вважають, що партія прем'єра Віктора Орбана "Фідес" переможе на виборах 12 квітня попри відставання в опитуваннях від опозиційної "Тиси".

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать раніше не публіковані дані опитування, проведеного Дослідницьким центром 21 на початку березня на замовлення 24.hu, які наводить Telex.

Згідно з раніше представленими даними опитування про партійні уподобання, партія "Тиса" лідирує 38% проти 30%, проте свіжі дані демонструють значно менший розрив у питаннях електоральних очікувань, тобто того, кого респонденти вважають потенційним переможцем виборів.

Так, на думку 38% виборців, вибори виграє партія "Тиса", але 36% виборців все одно вважають, що переможцем стане "Фідес".

86% виборців "Тиси" впевнені в її перемозі, і лише 3% вважають, що переможе "Фідес". На боці урядових партій ще більша впевненість: 90% виборців "Фідесу" очікують на успіх, але виборці менших партій і безпартійні також вважають, що "Фідес" має набагато більше шансів. Однак частка тих, хто не зміг або не захотів відповісти на це питання, є високою – 26%.

В опитуванні також ставилося питання, за кого, на думку респондента, проголосувала б більшість його знайомих. Тут результати виявилися набагато чіткішими: 43% опитаних відповіли, що більшість їхніх знайомих підтримує партію "Тиса", і лише 24% сказали, що їхні знайомі віддають перевагу партії "Фідес". 29% не змогли або не захотіли відповісти на це питання.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги на парламентських виборах 12 квітня він звільнить ключових соратників прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Напередодні голова парламентської фракції угорської опозиційної партії "Йоббік" Ласло Дьордь Лукач зняв свою кандидатуру в одномандатному окрузі №3 на виборах, які мають відбутися 12 квітня.