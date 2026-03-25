У Молдові визначили дату вироку для олігарха Плахотнюка, якому загрожує 25 років

Вирок молдовському олігарху, колишньому лідеру Демпартії Владу Плахотнюку у справі про "крадіжку мільярда" мають оголосити 22 квітня.

25 березня у кишинівському суді сектора Буюкани, де розглядають справу Плахотнюка, призначили датою оголошення вироку 22 квітня.

Олігарх у середу особисто був присутній на засіданні та виступав шість годин, викладаючи свою позицію.

Він заявив, що "не святий, але у крадіжці мільярда не брав участі".

Раніше прокурори запросили для Плахотнюка максимальну санкцію за статтями звинувачення – 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Плахотнюка 25 вересня 2025 року екстрадували з Греції до Кишинева, відтоді він залишається під арештом у в’язниці №13.

До втрати влади і втечі з Молдови у 2019 році Влад Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".

Плахотнюк є фігурантом низки кримінальних справ, з яких найгучніша – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані олігархом Іланом Шором компанії отримав 39 млн доларів та 3,5 млн євро із вкрадених коштів.