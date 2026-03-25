В Молдове определили дату приговора для олигарха Плахотнюка, которому грозит 25 лет

Приговор молдовскому олигарху, бывшему лидеру Демпартии Владу Плахотнюку по делу о "краже миллиарда" должны объявить 22 апреля.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

25 марта в кишиневском суде сектора Буюканы, где рассматривают дело Плахотнюка, назначили датой оглашения приговора 22 апреля.

Олигарх в среду лично присутствовал на заседании и выступал шесть часов, излагая свою позицию.

Он заявил, что "не святой, но в краже миллиарда не участвовал".

Ранее прокуроры запросили для Плахотнюка максимальную санкцию по статьям обвинения - 25 лет лишения свободы.

Напомним, Плахотнюка 25 сентября 2025 года экстрадировали из Греции в Кишинев, с тех пор он остается под арестом в тюрьме №13.

До потери власти и бегства из Молдовы в 2019 году Влад Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли "хозяином Молдовы".

Плахотнюк является фигурантом ряда уголовных дел, из которых самое громкое – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы.

По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые олигархом Иланом Шором компании получил 39 млн долларов и 3,5 млн евро из украденных средств.