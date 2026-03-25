У Британії лікарі-резиденти планують новий страйк

У квітні лікарі-резиденти в Англії планують провести страйк на тлі того, що уряд відхилив пропозицію щодо оплати праці.

Про це заявила Британська медична асоціація (BMA), пише "Європейська правда".

За даними BMA, мова йде про шестиденний страйк, що триватиме з 7 по 13 квітня.

Він знаменує чергове загострення тривалого конфлікту щодо оплати праці та кадрових проблем у Національній службі охорони здоров'я Англії.

BMA неодноразово заявляла, що у Національній службі охорони здоров'я Англії реальні доходи за останнє десятиліття різко впали, а кількість вакансій зросла.

Цей страйк стане 15-м з березня 2023 року. Востаннє лікарі страйкували у грудні 2025 року.

Страйк проходив у період спалаху "супергрипу" в країні.