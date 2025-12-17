У Британії лікарі-резиденти розпочали п’ятиденний страйк

Лікарі-резиденти по всій Англії вранці, 17 грудня, розпочали п'ятиденний страйк щодо оплати праці та робочих місць.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Цей страйк став 14-м з березня 2023 року. Він проходить у період спалаху "супергрипу" в країні.

Керівники Національної служби охорони здоров'я (NHS) попереджали про "величезне навантаження на лікарні" та страйки, що спричиняють "подальші перебої та затримки".

Лікарі-резиденти в Англії страйкують з 07:00 ранку 17 грудня до 07:00 ранку понеділка, 22 грудня.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг відхилив вимоги Британської медичної асоціації (BMA) щодо оплати праці, звинувативши профспілку в "шокуючому нехтуванні безпекою пацієнтів".

Однак BMA наполягає, що страйку можна уникнути, і вимагає "достовірної пропозиції", щоб запобігти "реальному скороченню заробітної плати".

Уряд заявляє, що лікарі-резиденти вже отримали середнє підвищення заробітної плати на 28,9% за останні три роки (з 2023-24 по 2025-26 роки).

Однак BMA вимагає додаткового підвищення заробітної плати на 26%, щоб компенсувати, за їхніми словами, ерозію їхніх доходів з урахуванням інфляції.

Нагадаємо, страйк відбувається після того, як 15 грудня лікарі-резиденти у Британії проголосували за відхилення останньої пропозиції уряду щодо умов праці.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав лікарів відмовитися від страйку, заявивши, що вони "поводяться безвідповідально".