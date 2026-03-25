В Великобритании врачи-резиденты планируют новую забастовку

В апреле врачи-резиденты в Англии планируют провести забастовку в связи с тем, что правительство отклонило предложение об оплате труда.

Об этом заявила Британская медицинская ассоциация (BMA), пишет "Европейская правда".

По данным BMA, речь идет о шестидневной забастовке, которая продлится с 7 по 13 апреля.

Она знаменует очередное обострение длительного конфликта по поводу оплаты труда и кадровых проблем в Национальной службе здравоохранения Англии.

BMA неоднократно заявляла, что в Национальной службе здравоохранения Англии реальные доходы за последнее десятилетие резко упали, а количество вакансий выросло.

Эта забастовка станет 15-й с марта 2023 года. Последний раз врачи бастовали в декабре 2025 года.

Забастовка проходила в период вспышки "супергриппа" в стране.