В Великобритании врачи-резиденты планируют новую забастовку
В апреле врачи-резиденты в Англии планируют провести забастовку в связи с тем, что правительство отклонило предложение об оплате труда.
Об этом заявила Британская медицинская ассоциация (BMA), пишет "Европейская правда".
По данным BMA, речь идет о шестидневной забастовке, которая продлится с 7 по 13 апреля.
Она знаменует очередное обострение длительного конфликта по поводу оплаты труда и кадровых проблем в Национальной службе здравоохранения Англии.
BMA неоднократно заявляла, что в Национальной службе здравоохранения Англии реальные доходы за последнее десятилетие резко упали, а количество вакансий выросло.
Эта забастовка станет 15-й с марта 2023 года. Последний раз врачи бастовали в декабре 2025 года.
Забастовка проходила в период вспышки "супергриппа" в стране.