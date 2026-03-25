У Білому домі розповіли, коли відбудеться візит Трампа до Китаю

Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, коли відбудеться візит американського президента Дональда Трампа до Китаю, який раніше відклали на тлі подій на Близькому Сході.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у середу, 25 березня, пише "Європейська правда".

За словами Левітт, зустріч Трампа із його китайським колегою Сі Цзіньпіном пройде 14 та 15 травня у Пекіні.

"Перша леді Меланія та президент Трамп також прийматимуть президента Сі та пані Пін під час візиту у відповідь у Вашингтоні у пізніший термін, який буде оголошено цього року", – додала вона.

Нагадаємо, 17 березня Трамп заявив, що відкладає довгоочікувану поїздку до Китаю на тлі ситуації на Близькому Сході.

Перед тим у Парижі торгові представники США та Китаю розпочали переговори з метою розробки плану для саміту лідерів.