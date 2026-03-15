Представники США і Китаю зустрілися в Парижі для підготовки саміту лідерів

У неділю, 15 березня, в Парижі торгові представники США та Китаю розпочали переговори з метою розробки плану для саміту лідерів, який відбудеться пізніше цього місяця.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Переговори з боку США очолили міністр фінансів країни Скотт Бессент та торговий представник Джеймісон Грір, а з боку Китаю – віцепрем'єр країни Хе Ліфенг.

Очікується, що торгові переговорники проаналізують останні події в рамках перемир'я, досягнутого в листопаді, та обговорять такі теми, як війна в Ірані, а також інвестиції та закупівлі.

Результати цих переговорів стануть основою для візиту президента США Дональда Трампа до Китаю з 31 березня по 2 квітня.

Ця зустріч також є першою зустріччю сторін після того, як Верховний суд США постановив, що Трамп не мав повноважень вводити мита на підставі Закону про надзвичайні економічні повноваження – інструменту, який він використовував для погроз введення мит на Китай у розмірі до 145%.

Як відомо, Трамп погодився знизити рівень мит на китайський імпорт в обмін на відновлення Китаєм закупівель американських сільськогосподарських продуктів, таких як соя, та скасування Пекіном обмежень на експорт важливих мінералів.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив сподівання Пекіна на успішний саміт між Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.