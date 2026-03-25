Домбровскіс: попри блокування 90 млрд для України, ЄС просувається в підготовці кредиту

Незважаючи на те, що один лідер держави-члена ЄС (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан) заблокував надання Україні кредиту на 90 млрд євро, Європейська комісія продовжує технічну підготовку позики для того, щоб мати можливість надати її якнайшвидше, як тільки вето буде зняте.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Брюсселі увечері 25 березня.

Єврокомісія продовжує технічну роботу над наданням Україні позики на 90 млрд, в очікуванні зняття вето Орбана.

"Комісія просувається у технічній роботі щодо впровадження кредиту. Ми будемо готові діяти швидко, щоб надати цю підтримку, як тільки в Раді ЄС буде досягнуто згоди", – заявив Домбровскіс.

Він нагадав, Рада ЄС ухвалила "дві з трьох необхідних законодавчих пропозицій", що необхідні для надання кредиту на підтримку України.

"Ми шкодуємо, що Європейська рада (19 березня 2026 року – "ЄП") не змогла ухвалити рішення щодо кредиту на підтримку України", – підкреслив єврокомісар.

Домбровскіс розповів, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання Євроради 19 березня констатувала, що "кредит залишається заблокованим, оскільки один лідер не тримає свого слова", але ЄС "забезпечить результат так чи інакше".

Він повідомив, що технічна робота над кредитом триває: Єврокомісія вже отримала проєкт фінансової стратегії від України та працює над умовами цього фінансування, включаючи Меморандум про взаєморозуміння, пов'язаний з програмою макрофінансової допомоги.

"Ці умови включають структурні реформи для зміцнення стійкості української економіки, антикорупційні реформи та подальші заходи для прискорення процесу вступу та сприяння інтеграції України в єдиний ринок", – розповів Валдіс Домбровскіс.

Як повідомляла "Європейська правда", прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради 19 березня в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання Європейської ради однак заявила, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-27 роках, незважаючи на блокування з боку Угорщини.

В той самий час, французький президент Емманюель Макрон заявив, що "план Б" щодо позики на 90 млрд євро для України не потрібний, бо Орбан має виконати обіцянку, яку він дав у грудні 2025 року.