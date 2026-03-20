Фон дер Ляєн повторила, що Україна отримає 90 млрд євро від ЄС "так чи інакше"

Європейський Союз надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках, незважаючи на блокування з боку Угорщини.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції по завершенню саміту лідерів ЄС вночі 20 березня.

Україна отримає 90 млрд євро від ЄС попри вето Орбана, пообіцяла президентка Єврокомісії.

"Позика залишається заблокованою, оскільки один лідер (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – "ЄП") не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо це так чи інакше", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що рішення щодо надання кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро було прийняте Європейською Радою у грудні 2025.

"Була одна умова – умова, що три країни (Угорщина, Словаччина, Чехія – "ЄП") не братимуть участі в позиці. Ця умова була виконана. Тож давайте чітко визначимо нашу позицію", – зауважила президентка Єврокомісії.

Вона констатувала, що перед ЄС "стоять складні завдання".

"Але сьогодні ми зміцнили нашу рішучість. Це була дуже хороша Європейська Рада", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето. Окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання на адресу Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

За результатами обговорення українського питання Європейська рада у четвер, 19 березня, ухвалила висновки щодо України, під якими стоять підписи 25 лідерів держав ЄС, без Угорщини та Словаччини.