Домбровскис: несмотря на блокирование 90 млрд для Украины, ЕС продвигается в подготовке кредита

Несмотря на то, что один лидер государства-члена ЕС (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан) заблокировал предоставление Украине кредита на 90 млрд евро, Европейская комиссия продолжает техническую подготовку займа для того, чтобы иметь возможность предоставить его как можно быстрее, как только вето будет снято.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, выступая на пленарном заседании Европейского парламента вечером 25 марта.



Еврокомиссия продолжает техническую работу над предоставлением Украине займа на 90 млрд, в ожидании снятия вето Орбана.



"Комиссия продвигается в технической работе по внедрению кредита. Мы будем готовы действовать быстро, чтобы предоставить эту поддержку, как только в Совете ЕС будет достигнуто согласие", – заявил Домбровскис.



Он напомнил, что Совет ЕС принял "два из трех необходимых законодательных предложений", которые необходимы для предоставления кредита в поддержку Украины.



"Мы сожалеем, что Европейский совет (19 марта 2026 года – "ЕП") не смог принять решение по кредиту в поддержку Украины", – подчеркнул еврокомиссар.



Домбровскис рассказал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания Евросовета 19 марта констатировала, что "кредит остается заблокированным, поскольку один лидер не держит своего слова", но ЕС "обеспечит результат так или иначе".



Он сообщил, что техническая работа над кредитом продолжается: Еврокомиссия уже получила проект финансовой стратегии от Украины и работает над условиями этого финансирования, включая Меморандум о взаимопонимании, связанный с программой макрофинансовой помощи.



"Эти условия включают структурные реформы для укрепления устойчивости украинской экономики, антикоррупционные реформы и дальнейшие меры для ускорения процесса вступления и содействия интеграции Украины в единый рынок", – рассказал Валдис Домбровскис.



Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах Европейского совета 19 марта в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания Европейского совета, однако, заявила, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-27 годах, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.



В то же время, французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "план Б" по займу на 90 млрд евро для Украины не нужен, потому что Орбан должен выполнить обещание, которое он дал в декабре 2025 года.