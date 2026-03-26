У Нідерландах повідомили про виявлення останків д’Артаньяна під церквою

Археологи припускають, що виявили останки легендарного мушкетера д’Артаньяна під підлогою церкви у місті Маастрихт, що у Нідерландах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Йос Валке, диякон церкви Святих Петра і Павла в Маастрихті, допоміг розкопати скелет і на 99% впевнений, що останки належать Шарлю де Бацу де Кастельмору, найближчому помічнику французького короля Людовика XIV, відомому як граф д'Артаньян.

Д'Артаньян був убитий під час облоги Маастрихта в 1673 році, але пізніше був увічнений у пригодницьких романах Александра Дюма як друг трьох мушкетерів.

Довгий час ходили чутки, що його останки були поховані в церкві, але досі жодних доказів цього знайдено не було.

Диякон Валке розповів BBC, що досі ніхто не копав під підлогою, але оскільки кілька плиток було розбито, було вирішено зазирнути туди. Спочатку вони натрапили на стіну і взяли щітку, щоб копати далі.

Потім викликали археолога, який виявив скелет під тим місцем, де 200 років тому стояв вівтарний стіл.

Археолог, який брав участь у розкопках, закликав дочекатися підтвердження особи скелета за допомогою аналізу ДНК.

"Я науковець, але мої очікування високі", – сказав Вім Дейкман регіональній громадській телерадіокомпанії Omroep Limburg.

З останків було взято зразок, який зараз аналізують у Німеччині, а частину кісток відправили до нідерландського міста Девентер, щоб визначити вік скелета, його походження та стать.

"Я вже 28 років досліджую могилу д'Артаньяна. Це може стати вершиною моєї кар'єри", – сказав Дейкман.

Вважається, що д'Артаньян отримав поранення в горло кулею з мушкета, коли Людовик XIV намагався захопити Маастрихт.

Хоча д'Артаньян був прототипом історичної постаті, троє мушкетерів були вигаданими персонажами, натхненням для яких, можливо, стали троє членів елітного корпусу, що забезпечували охорону короля та брали участь у воєнних діях.

