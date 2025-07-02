У польському Гданську виявили раніше невідоме поховання середньовічного лицаря

У польському Гданську під час розкопок у центрі виявили поховання середньовічного лицаря, ймовірно Тевтонського ордену.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Археологічні розкопки в історичному центрі між вулицями Чопова, Сукеннича і Гродська тривають з 2023 року. У XIV сторіччі там знаходився замок лицарів Тевтонського ордену.

Кілька днів тому команда археологів виявила два надгробки, з вапняку та пісковику, а між ними – поховання у дерев’яній труні.

На вапняковому надгробку довжиною близько 150 см зображений силует лицаря у кольчузі, з мечем та щитом. За зовнішніми ознаками могила датується XIII–XIV сторіччями та схожа на поховання воєначальника.

Adam Warżawa / PAP

Наступного тижня плиту планують підняти та дослідити поховання під нею, яке, скоріш за все, збереглося.

Минулого року на розкопі виявили фрагменти дерев’яної церкви 1140 року.

У Кракові минулого року виявили унікальну колекцію старовинних монет, які могли відкопати "чорні археологи".

На початку 2025 року у французькому Бордо знайшли дев'ять саркофагів віком понад 1000 років.