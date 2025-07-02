У польському Гданську виявили раніше невідоме поховання середньовічного лицаря
Новини — Середа, 2 липня 2025, 16:39 —
У польському Гданську під час розкопок у центрі виявили поховання середньовічного лицаря, ймовірно Тевтонського ордену.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Археологічні розкопки в історичному центрі між вулицями Чопова, Сукеннича і Гродська тривають з 2023 року. У XIV сторіччі там знаходився замок лицарів Тевтонського ордену.
Кілька днів тому команда археологів виявила два надгробки, з вапняку та пісковику, а між ними – поховання у дерев’яній труні.
На вапняковому надгробку довжиною близько 150 см зображений силует лицаря у кольчузі, з мечем та щитом. За зовнішніми ознаками могила датується XIII–XIV сторіччями та схожа на поховання воєначальника.
Наступного тижня плиту планують підняти та дослідити поховання під нею, яке, скоріш за все, збереглося.
Минулого року на розкопі виявили фрагменти дерев’яної церкви 1140 року.
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