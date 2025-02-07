У французькому Бордо знайшли дев'ять саркофагів віком понад 1000 років

У південному французькому місті Бордо під час археологічних досліджень виявили дев’ять саркофагів, яким може бути близько 1300 років.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Саркофаги знайшли під час археологічних досліджень, замовлених мерією міста у зв’язку із запланованою реконструкцією та озелененням площі Ренодель.

За попередніми висновками, саркофаги належать до доби Меровінгів і були захоронені у період з V до VIII сторіччя нашої ери.

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Окрім них, знайшли ще під 30 поховань пізніших періодів – від XI до XVII сторіччя.

Emilie Léget / Bordeaux Métropole

"У Середньовіччі кладовища розташовували біля церков, тож це цілком нормальні, "класичні" знахідки. Ми очікували на них, оскільки поруч церква Святого Хреста. Проте ми не знали, як далеко була межа кладовища", – коментує керівниця археологічних пошуків Каміль Ванов.

У наступні тижні археологічні пошуки посиляться, тож можливі нові відкриття.

З весни місце розкопок хочуть облаштувати так, щоб містяни могли приходити туди на екскурсії і на власні очі побачити масштаби знахідки.

Нагадаємо, Нідерланди продовжують розшукувати викрадені дакійські скарби – власність Румунії, які були у нідерландському музеї на тимчасовій експозиції.

Минулого року Нідерланди повернули Україні вісім археологічних артефактів, які виявились незаконно вивезеними з української території.