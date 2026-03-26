В Нидерландах сообщили об обнаружении останков д’Артаньяна под церковью

Археологи предполагают, что обнаружили останки легендарного мушкетера д’Артаньяна под полом церкви в городе Маастрихт в Нидерландах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Йос Валке, диакон церкви Святых Петра и Павла в Маастрихте, помог раскопать скелет и на 99% уверен, что останки принадлежат Шарлю де Бацу де Кастельмору, ближайшему помощнику французского короля Людовика XIV, известному как граф д'Артаньян.

Д'Артаньян был убит во время осады Маастрихта в 1673 году, но позже был увековечен в приключенческих романах Александра Дюма как друг трех мушкетеров.

Долгое время ходили слухи, что его останки были похоронены в церкви, но до сих пор никаких доказательств этого найдено не было.

Диакон Валке рассказал BBC, что до сих пор никто не копал под полом, но поскольку несколько плиток было разбито, было решено заглянуть туда. Сначала они наткнулись на стену и взяли щетку, чтобы копать дальше.

Затем вызвали археолога, который обнаружил скелет под тем местом, где 200 лет назад стоял алтарный стол.

Археолог, участвовавший в раскопках, призвал дождаться подтверждения личности скелета с помощью анализа ДНК.

"Я ученый, но мои ожидания высоки", – сказал Вим Дейкман региональной общественной телерадиокомпании Omroep Limburg.

С останков был взят образец, который сейчас анализируют в Германии, а часть костей отправили в нидерландский город Девентер, чтобы определить возраст скелета, его происхождение и пол.

"Я уже 28 лет исследую могилу д'Артаньяна. Это может стать вершиной моей карьеры", – сказал Дейкман.

Считается, что д'Артаньян получил ранение в горло пулей из мушкета, когда Людовик XIV пытался захватить Маастрихт.

Хотя д'Артаньян был прототипом исторической личности, трое мушкетеров были вымышленными персонажами, вдохновением для которых, возможно, стали трое членов элитного корпуса, обеспечивавшего охрану короля и участвовавшего в военных действиях.

