У Німеччині через пожежу зазнав пошкоджень замок ХІІ століття

Частини замку ХІІ століття зазнали пошкоджень в результаті пожежі в замку Руннебург на півночі німецької землі Тюрингія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Пожежа спалахнула близько 23:00 у кутовій будівлі замку в містечку Вайсензее, поруч з високою сторожовою вежею. Пошкоджено частину укріплень ХІІ століття, повідомляє поліція.

На виклик відреагували кілька пожежних підрозділів з регіону, які своєю масштабною операцією, що тривала до пізньої ночі, запобігли подальшій шкоді. За словами представника поліції, їм вдалося зупинити поширення полум'я на інші частини історичного комплексу. Спочатку ситуація виглядала більш жахливою.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Очікується, що розслідування причин пожежі розпочнеться пізніше сьогодні. Масштаби пошкоджень замку і кількість втраченої історії спочатку були незрозумілі. Причина, чому пожежа спалахнула вночі, також залишалася невідомою.

За даними Фонду замків і садів Тюрингії, замок Руннебург був побудований близько 1170 року. Він стоїть на вершині невеликого пагорба на околиці містечка Вайсензее і вважається одним з найважливіших прикладів романської архітектури в Німеччині.

Фонд стверджує, що навряд чи якийсь інший замок зберіг стільки оригінальної будівельної тканини часів Високого Середньовіччя.

