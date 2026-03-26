В Германии из-за пожара получил повреждения замок ХІІ века

Части замка XII века получили повреждения в результате пожара в замке Руннебург на севере немецкой земли Тюрингия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Пожар вспыхнул около 23:00 в угловом здании замка в городке Вайсензее, рядом с высокой сторожевой башней. Повреждена часть укреплений ХІІ века, сообщает полиция.

На вызов отреагировали несколько пожарных подразделений из региона, которые своей масштабной операцией, длившейся до поздней ночи, предотвратили дальнейший ущерб. По словам представителя полиции, им удалось остановить распространение пламени на другие части исторического комплекса. Изначально ситуация выглядела более ужасной.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ожидается, что расследование причин пожара начнется позже сегодня. Масштабы повреждений замка и количество утраченной истории сначала были непонятны. Причина, почему пожар вспыхнул ночью, также оставалась неизвестной.

По данным Фонда замков и садов Тюрингии, замок Руннебург был построен около 1170 года. Он стоит на вершине небольшого холма на окраине городка Вайсензее и считается одним из важнейших примеров романской архитектуры в Германии.

Фонд утверждает, что вряд ли какой-то другой замок сохранил столько оригинальной строительной ткани времен Высокого Средневековья.

