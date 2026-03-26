У ніч на четвер, 26 березня, на території Румунії розбився російський безпілотник, який перед тим був підбитий українською системою протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії, повідомляє "Європейська правда".

Як розповіли у румунському оборонному відомстві, російські війська з допомогою дронів атакували цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією.

Два літаки F-16 злетіли для моніторингу повітряної ситуації.

"О 00:44 дрон, збитий українською ППО, увійшов у національний повітряний простір на відстань приблизно 4 кілометри. Дрон розбився за 2 км від міста Парчеш, за межами населеного пункту", – зазначили в румунському Міноборони.

На місце події були направлені пожежна машина IGSU та бригади Міністерства національної оборони, які виявили ділянку випаленої рослинності та уламки дрона.

Про матеріальні збитки або жертви не повідомлялося.

Нагадаємо, 25 березня невідомий безпілотник залетів на територію Латвії і розбився там. Повідомлялося, що дрон залетів з Росії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пізніше підтвердив, що дрон ідентифікували як український.

Також тієї ночі повідомили, що українські дрони залетіли на територію Естонії.

За даними естонської сторони, ця група БпЛА прямувала атакувати російський порт Усть-Луга, від якого до території Естонії – менше як 30 км, а найкоротший маршрут від території України пролягає уздовж східних кордонів Латвії та Естонії.