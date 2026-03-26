В ночь на четверг, 26 марта, на территории Румынии разбился российский беспилотник, который перед тем был подбит украинской системой противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, сообщает "Европейская правда".

Как рассказали в румынском оборонном ведомстве, российские войска с помощью дронов атаковали гражданские объекты и инфраструктуру в Украине, вблизи речной границы с Румынией.

Два самолета F-16 взлетели для мониторинга воздушной ситуации.

"В 00:44 дрон, сбитый украинской ПВО, вошел в национальное воздушное пространство на расстояние около 4 километров. Дрон разбился в 2 км от города Парчеш, за пределами населенного пункта", – отметили в румынском Минобороны.

ISU Tulcea

На место происшествия были направлены пожарная машина IGSU и бригады Министерства национальной обороны, которые обнаружили участок выжженной растительности и обломки дрона.

О материальном ущербе или жертвах не сообщалось.

Напомним, 25 марта неизвестный беспилотник залетел на территорию Латвии и разбился там. Сообщалось, что дрон залетел из России.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позже подтвердил, что дрон идентифицировали как украинский.

Также той ночью сообщили, что украинские дроны залетели на территорию Эстонии.

По данным эстонской стороны, эта группа БпЛА направлялась атаковать российский порт Усть-Луга, от которого до территории Эстонии – менее 30 км, а кратчайший маршрут от территории Украины пролегает вдоль восточных границ Латвии и Эстонии.