У Латвії повідомили нові деталі про український БпЛА, що "заблукав" на територію країни

Безпілотник, що "заблукав" на територію Латвії і розбився там, йшов на малій висоті і мав бойову частину.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це повідомили представники Збройних сил Латвії на спеціальному брифінгу.

Військові зазначили, що дрон мав бойову частину, яка здетонувала під час падіння. БпЛА йшов на висоті менше кілометра, тому залишився невидимим для основних радарів.

Заступник голови Об’єднаного штабу ЗС Латвії, бригадний генерал Егілс Лещинскіс розповів, що загалом минулої ночі зафіксували два порушення повітряного простору країни. Один з об’єктів, вочевидь БпЛА, близько першої години ночі залетів з Білорусі та прямував уздовж кордону, після чого залетів на територію Росії, пробувши у повітряному просторі Латвії 24 хвилини.

О 2:19 зафіксували наближення цілі до повітряного простору Латвії з боку РФ, потім цей об’єкт зник з радарів. Військові підняли групу ППО, яка мала вирушити на його перехоплення. Поки вони прямували на місце, дрон впав і вибухнув біля села Доброчина Краславського краю (приблизно 12-15 км від кордону з Білоруссю), це сталось о 2:35 ночі.

Лещинскіс пояснив, що мешканцям не розсилали ніяких сповіщень, тому що це був "дуже короткий інцидент".

Він також зазначив, що у рішеннях про збиття апаратів військові балансують ризики, оскільки "все, що збивається у небі, має десь впасти на землю".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пізніше підтвердив, що дрон ідентифікували як український.

Кілька українських безпілотників "заблукали" також на територію Естонії. За даними естонської сторони, ця група БпЛА прямувала атакувати російський порт Усть-Луга, від якого до території Естонії – менше 30 км, а найкоротший маршрут від території України пролягає уздовж східних кордонів Латвії та Естонії.