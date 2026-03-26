Суд ЄС відхилив скарги п’ятьох росолігархів на санкції

Суд ЄС підтвердив заморожування коштів п'яти олігархів, які працюють в Росії.

Рішення суду є у розпорядженні "Європейської правди".

З початком війни Росії проти України в лютому 2022 року Рада Європейського Союзу прийняла обмежувальні заходи проти російських бізнесменів, залучених у секторах економіки, що забезпечують значне джерело доходів для російського уряду.

У цьому контексті Дмитрій Пумпянський, Тигран Худавердян, Віктор Рашніков, Дмитрій Мазепін та Герман Хан, які потрапили під обмежувальні заходи, подали позови до Суду загальної юрисдикції Європейського Союзу. Після того, як у 2023 році їхні позови були відхилені Судом загальної юрисдикції, вони подали апеляції до Суду ЄС.

У своєму рішенні, винесеному у четвер, Суд ЄС відхиляє всі апеляції.

Перш за все, суд роз'яснює, що саме "сектори економіки", а не провідні бізнесмени, залучені в цих секторах, забезпечують істотне джерело доходів російського уряду.

У рішенні також роз'яснюється, що поняття "вплив" бізнесменів слід розуміти у світлі економічного контексту, в якому вони працюють, незалежно від будь-яких зв'язків, які вони можуть мати з російським урядом.

"Саме тому, що вони мають важливе значення для російської економіки, ці особи, ймовірно, сприятимуть опосередкованому фінансуванню дестабілізаційних дій проти України, сприяючи підтримці прибутковості або процвітанню секторів економіки, в яких вони залучені", – йдеться у рішенні суду.

Далі суд нагадує, що законність критерію, який слугує підставою для запровадження обмежувальних заходів, може бути порушена лише тоді, коли цей критерій є явно невідповідним. Такий критерій не може вважатися незаконним, якщо він націлений на категорії осіб, які мають, хоча й опосередковано і незалежно від будь-якої особистої поведінки, об'єктивний зв'язок з третьою країною, проти якої Європейський Союз прагне запровадити санкції.

У цих справах суд вважає, що існує об'єктивний зв'язок між, з одного боку, важливими бізнесменами, залученими до секторів, які є прибутковими для Росії, та, з іншого боку, метою, яка полягає у збільшенні тиску, що чиниться на цю країну, та витрат, пов'язаних з її діями з дестабілізації України.

