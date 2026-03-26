Суд ЕС отклонил жалобы пяти росолигархов на санкции

Суд ЕС подтвердил замораживание средств пяти олигархов, работающих в России.

Решение суда есть в распоряжении "Европейской правды".

С началом войны России против Украины в феврале 2022 года Совет Европейского Союза принял ограничительные меры против российских бизнесменов, вовлеченных в секторы экономики, обеспечивающие значительный источник доходов для российского правительства.

В этом контексте Дмитрий Пумпянский, Тигран Худавердян, Виктор Рашников, Дмитрий Мазепин и Герман Хан, которые попали под ограничительные меры, подали иски в Суд общей юрисдикции Европейского Союза. После того как в 2023 году их иски были отклонены Судом общей юрисдикции, они подали апелляции в Суд ЕС.

В своем решении, вынесенном в четверг, Суд ЕС отклонил все апелляции.

Прежде всего суд разъяснил, что именно "секторы экономики", а не ведущие бизнесмены, вовлеченные в эти секторы, обеспечивают существенный источник доходов российского правительства.

В решении также разъясняется, что понятие "влияние" бизнесменов следует понимать в свете экономического контекста, в котором они работают, вне зависимости от любых связей, которые они могут иметь с российским правительством.

"Именно потому, что они имеют важное значение для российской экономики, эти лица, вероятно, будут способствовать опосредованному финансированию дестабилизирующих действий против Украины, способствуя поддержанию прибыльности или процветанию секторов экономики, в которых они вовлечены", – говорится в решении суда.

Далее суд напоминает, что законность критерия, который служит основанием для введения ограничительных мер, может быть нарушена только тогда, когда этот критерий является явно несоответствующим. Такой критерий не может считаться незаконным, если он нацелен на категории лиц, которые имеют, хотя и косвенно и независимо от любого личного поведения, объективную связь с третьей страной, против которой Европейский Союз стремится ввести санкции.

В этих делах суд считает, что существует объективная связь между, с одной стороны, важными бизнесменами, вовлеченными в сектора, которые являются прибыльными для России, и, с другой стороны, целью, которая заключается в увеличении давления, оказываемого на эту страну, и расходов, связанных с ее действиями по дестабилизации Украины.

