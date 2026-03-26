В Раді розповіли, скільки втрачає Україна від неухвалення законів в рамках програми ЄС

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попередив, що Україна у цьому кварталі втрачає 300 млн євро і може втратити ще мільярди, якщо й надалі не буде користуватися можливостями, які пропонують ЄС і міжнародні організації.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради 26 березня, передає "Європейська правда".

"Країна на грані фінансової катастрофи. В 2025 році ми не виконали 14 індикаторів (за програмою кредитної підтримки ЄС) Ukraine Facility. І, у зв’язку з цим, ми не отримали 3,9 млрд євро. Причому 300 млн з них згорає повністю в першому кварталі через декілька днів після", – заявив народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, в першому кварталі 2026 року (січень-березень) Україна не виконала вже п’ять індикаторів програми ЄС Ukraine Facility із п’яти.

Також український парламентар попередив, що якщо Верховна Рада не ухвалить чотири дуже важливі закони від SEPA до залізничного транспорту, ми не отримаємо 3,3 млрд доларів від Світового банку.

Крім того, Гетманцев нагадав, що на межі зриву великий репараційний кредит 90 млрд євро від ЄС, а також на межі зриву меморандум з Міжнародним валютним фондом, "який ми з вами в березні цього року не виконали".

Відтак, він розкритикував Кабінет міністрів України через те, що не вносив відповідні законопроєкти до Верховної Ради, а також самих парламентарів – за "огульну критику", а також "розбірки, сварки, втому, образи".

"Аби не втрати країну, аби не впасти в прірву фінансової невизначеності, а ми дуже-дуже близькі до неї, схаменімося", – закликав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, Литва виділила 10 мільйонів євро добровільного внеску на користь програми Ukraine Facility.

З початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро.

Починаючи з 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори – певні зміни, які Київ має втілити або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України". Далі Україна звітує за ними і отримує гроші.